Evelyn Parra supervisa atención a familias afectadas por lluvias en Venustiano Carranza

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, encabezó la atención a las familias afectadas por la intensa lluvia registrada la tarde-noche del domingo en la Ciudad de México y gran parte del área metropolitana, que provocó inundaciones en diversos puntos de la demarcación.

En coordinación con cuerpos de emergencia, la edil recorrió varias colonias para levantar un censo de inmuebles en los que ingresó agua.

Durante el recorrido, supervisó labores de limpieza, desazolve, lavado y sanitización de cisternas, así como las acciones de Protección Civil y de la Dirección General de Participación Ciudadana, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para garantizar la seguridad en las zonas afectadas y de vecinos que tuvieron que salir temporalmente de sus domicilios.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), el 10 de agosto se convirtió en el día más lluvioso de la temporada 2025, con valores de hasta 84 milímetros de precipitación en un lapso de 20 minutos, lo que ocasionó encharcamientos e inundaciones importantes.

La alcaldesa señaló que, aunque las lluvias fueron extraordinarias, la acumulación de basura en la vía pública agrava las afectaciones al obstruir coladeras y el flujo del agua.

Las brigadas de emergencias, obras, servicios urbanos y participación ciudadana continúan con la remoción de desechos como basura y cascajo acumulados en rejillas pluviales.

Parra instruyó a su equipo a intensificar las labores de limpieza desde los primeros minutos del lunes, así como a mantener el apoyo a las familias con suministro de agua potable, entrega de despensas y otros insumos para su recuperación.

Entre las zonas más afectadas se encuentran las colonias Revolución y Azteca, donde el desbordamiento del Parque Lineal del Gran Canal provocó la entrada de agua contaminada a varios domicilios. La alcaldesa informó que se llevan a cabo acciones de limpieza profunda en calles, viviendas y cisternas, así como desazolve con camiones hidroneumáticos, con respaldo de Protección Civil y cuerpos de seguridad.

Evelyn Parra afirmó que su administración mantendrá un trabajo permanente para que ninguna familia de Venustiano Carranza enfrente sola las consecuencias de fenómenos climatológicos, y que continuarán las labores de prevención, atención y acompañamiento directo a la población afectada.