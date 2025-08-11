Metrópoli

Infórmate sobre las limitaciones de circulación y evita sanciones en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Hoy No Circula lunes 11 de agosto: Restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Por Redacción Crónica
Hoy No Circula | lunes 11 de agosto (Mario Jasso)

El programa Hoy No Circula operará con normalidad este lunes 11 de agosto de 2025, tanto en la Ciudad de México como en municipios conurbados del Estado de México, Valle de Toluca y Valle de Santiago Tianguistenco. Esta medida restrictiva se mantiene activa de las 05:00 a las 22:00 horas, como parte de las acciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para mejorar la calidad del aire en la región.

¿Qué vehículos tienen descanso este lunes?

  • Los automóviles que no podrán circular son aquellos con:
  • Engomado amarillo
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Hologramas 1 o 2

Es importante destacar que, en caso de activarse una Contingencia Ambiental, las restricciones pueden modificarse, afectando incluso a vehículos exentos.

Vehículos exentos de este programa

Por otro lado, sí están exentos y podrán circular libremente:

  • Vehículos con holograma 0 o 00
  • Autos eléctricos e híbridos
  • Transporte público, vehículos de emergencia, escolares, de salud, para personas con discapacidad, funerarias y servicios autorizados

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Toluca

El programa Hoy No Circula, implementado desde 1989, tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Cumplir con estas disposiciones no solo evita multas, que pueden oscilar entre 2,074.80 y 3,112.20 pesos, sino que también contribuye a un ambiente más saludable para todos.

Para más información y actualizaciones, consulta fuentes oficiales como la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX. Sedema

Recuerda planificar tus desplazamientos y estar atento a posibles cambios en las restricciones para evitar contratiempos.

