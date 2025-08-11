Hoy No Circula lunes 11 de agosto: Restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Hoy No Circula | lunes 11 de agosto (Mario Jasso)

El programa Hoy No Circula operará con normalidad este lunes 11 de agosto de 2025, tanto en la Ciudad de México como en municipios conurbados del Estado de México, Valle de Toluca y Valle de Santiago Tianguistenco. Esta medida restrictiva se mantiene activa de las 05:00 a las 22:00 horas, como parte de las acciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para mejorar la calidad del aire en la región.

¿Qué vehículos tienen descanso este lunes?

Los automóviles que no podrán circular son aquellos con:

son aquellos con: Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Hologramas 1 o 2

Es importante destacar que, en caso de activarse una Contingencia Ambiental, las restricciones pueden modificarse, afectando incluso a vehículos exentos.

Hoy no circula 11 de agosto CAME

Vehículos exentos de este programa

Por otro lado, sí están exentos y podrán circular libremente:

Vehículos con holograma 0 o 00

Autos eléctricos e híbridos

Transporte público, vehículos de emergencia, escolares, de salud, para personas con discapacidad, funerarias y servicios autorizados

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

El programa Hoy No Circula, implementado desde 1989, tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Cumplir con estas disposiciones no solo evita multas, que pueden oscilar entre 2,074.80 y 3,112.20 pesos, sino que también contribuye a un ambiente más saludable para todos.

Para más información y actualizaciones, consulta fuentes oficiales como la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX. Sedema

Recuerda planificar tus desplazamientos y estar atento a posibles cambios en las restricciones para evitar contratiempos.