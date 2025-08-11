Lluvias dejan 47 inundaciones y ocho árboles caídos en Cuauhtémoc

Las intensas lluvias de la noche del domingo en la alcaldía Cuauhtémoc provocaron 47 inundaciones, ocho árboles caídos, un poste ladeado y un socavón, con la colonia Centro como la zona con mayor número de reportes. También se atendieron dos estacionamientos anegados.

De acuerdo con la administración local, la Brigada Tormenta realizó trabajos de desazolve en cinco puntos estratégicos, entre ellos las calles Dr. Martínez del Río, Dr. Jiménez y Vértiz, en la colonia Doctores, así como en Marsella 74, colonia Juárez, donde se sondearon 400 metros lineales. Para las labores se desplegaron tres vactors, algunos en coordinación con otras alcaldías que enviaron apoyo.

Durante las acciones en la calle Marsella, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega rescató a un perro que había quedado atrapado por el agua. La funcionaria recorrió distintos puntos de la demarcación acompañada de personal de Protección Civil, Servicios Urbanos, Seguridad Ciudadana, Participación Ciudadana y Vía Pública, para atender directamente las solicitudes de vecinas y vecinos.

“Estamos trabajando para ustedes. Hay que tener paciencia y esperar a que baje la saturación de la red hidráulica para que bajen las inundaciones; tenemos todos nuestros vactors trabajando e inclusive pedimos ayuda a otras alcaldías para que nos mandaran sus vactor”, señaló Rojo de la Vega desde la colonia Doctores.

La alcaldía recordó que, antes de la precipitación, se activó la alerta púrpura por pronóstico de lluvia intensa y caída de granizo. La Brigada Tormenta se mantiene en alerta para atender reportes durante la temporada de lluvias.