Magdalena Contreras reduce 23% la incidencia delictiva en el primer cuatrimestre

Fernando Mercado y Clara Brugada Fernando Mercado y Clara Brugada (La Crónica de Hoy)

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado informó sobre los avances en materia de seguridad pública en la alcaldía, tras participar en una reunión con la jefa de Gobierno, Clara Brugada para evaluar los índices delictivos en el sector San Jerónimo.

El edil informó que en comparación con el mismo periodo del año anterior, se registró una disminución del 23% en todos los delitos, un dato que refleja una tendencia positiva en la reducción de la violencia y la inseguridad en la demarcación.

Entre estos avances mencionó el descenso en el robo de vehículos, con una reducción del 60% en casos de robo sin violencia y del 52% en robo con violencia.

“Todos los delitos están a la baja, esto marca una tendencia”, afirmó el alcalde, aunque aclaró que el trabajo no termina ahí.

“Queremos que ningún delito suceda en nuestra querida alcaldía, por lo que redoblaremos esfuerzos y seguiremos trabajando de manera coordinada con el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Fiscalía de Magdalena Contreras”, aseguró, y resaltó el compromiso de su administración para continuar mejorando la seguridad en beneficio de la población.