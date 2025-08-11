Tlalnepantla entrega más de mil tarjetas del programa “Juventudes Haciendo Historia”

El Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, encabezó la entrega de más de mil tarjetas del programa “Juventudes Haciendo Historia” a jóvenes de entre 18 y 29 años, con el objetivo de fomentar su desarrollo y brindarles herramientas que contribuyan a la construcción de un futuro con más oportunidades.

Durante el evento, Pérez Cruz destacó que este programa forma parte de las acciones que el gobierno municipal impulsa para fortalecer a las nuevas generaciones y reconocer el papel fundamental que tienen en la transformación social de la ciudad. “Sin importar la edad, siempre podemos seguir construyendo un futuro lleno de esperanza”, afirmó el edil.

Las tarjetas entregadas permitirán a las y los beneficiarios acceder a apoyos y recursos destinados a su formación académica, capacitación laboral y desarrollo personal, así como a actividades culturales y deportivas. La iniciativa busca no solo mejorar las condiciones de vida de la juventud, sino también motivar su participación activa en proyectos que impulsen el bienestar colectivo.

Autoridades municipales explicaron que “Juventudes Haciendo Historia” está dirigido a jóvenes que residen en Tlalnepantla y que se encuentran comprometidos con su desarrollo y el de su comunidad. La meta, aseguraron, es crear redes de apoyo que promuevan la educación, la empleabilidad y la sana convivencia.

En el acto, varios de los beneficiarios expresaron su agradecimiento por recibir este respaldo, señalando que representa una oportunidad para continuar con sus estudios, iniciar un proyecto productivo o involucrarse en actividades que fortalezcan su liderazgo social.

El alcalde reiteró que el gobierno de Tlalnepantla mantiene un compromiso firme con las juventudes, entendiendo que su energía, creatividad y talento son piezas clave para construir una ciudad más justa, incluyente y dinámica. “El esfuerzo de cada joven contribuye a transformar nuestra ciudad. Juntos, estamos haciendo historia”, subrayó.

La entrega de tarjetas se llevó a cabo en un ambiente de entusiasmo y participación, con la presencia de autoridades municipales, representantes de programas juveniles y familias de los beneficiarios. El gobierno local adelantó que continuarán las convocatorias para que más jóvenes puedan integrarse a esta iniciativa y acceder a los beneficios que ofrece.