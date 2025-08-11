Tlalpan destina 5 mdp para fortalecer cuidados a personas mayores

La alcaldía Tlalpan puso en marcha el programa social Cuidar y ser cuidado(a) para el bienestar, que contará con una inversión de 5 millones de pesos para respaldar a 80 colectivos de personas mayores y a 150 cuidadoras y cuidadores, con un alcance estimado de más de 5 mil beneficiarios en la demarcación.

Durante la entrega simbólica del programa, la alcaldesa Gaby Osorio señaló que el objetivo es atender con políticas públicas y acciones concretas a quienes han contribuido con su trabajo, experiencia y sabiduría a la vida comunitaria.

Indicó que se busca reconocer la experiencia, la dignidad y el respeto que merecen las personas mayores, considerando su conocimiento como un elemento fundamental para mejorar la calidad de vida en pueblos y colonias.

Recordó que este compromiso social tiene antecedentes en el año 2000, cuando el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, instauró un apoyo económico para personas adultas mayores, que posteriormente se convirtió en un derecho constitucional y se amplió a nivel nacional durante su presidencia.

Agregó que, con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, se extendió el apoyo a mujeres desde los 60 años, y que en la Ciudad de México, bajo la administración de Clara Brugada, se garantiza que hombres y mujeres reciban el beneficio por igual.

Osorio afirmó que la labor de cuidados, que recae mayoritariamente en mujeres, debe ser reconocida y valorada, y destacó el trabajo conjunto con el sistema público de cuidados que impulsa el Gobierno capitalino.

Como parte de la estrategia de atención a la población adulta mayor, informó sobre la creación del Consejo de Sabias y Sabios, un espacio de participación ciudadana para que este sector proponga soluciones y tenga voz en la toma de decisiones gubernamentales.

Asimismo, anunció un plan integral de rehabilitación de centros comunitarios, espacios de salud, bibliotecas y centros de atención virtual de la alcaldía. Explicó que muchos de estos inmuebles no han recibido mantenimiento en más de una década, desde la administración de Claudia Sheinbaum como jefa delegacional, y aseguró que serán recuperados para su uso digno y funcional.

El titular de la Dirección General de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Saúl Magdaleno Giles, precisó que los recursos se destinarán a fortalecer las actividades comunitarias de los colectivos y a brindar apoyos directos y acompañamiento a personas cuidadoras, quienes también recibirán capacitación mediante cursos y talleres especializados.

Por su parte, Guadalupe Gutiérrez Salazar, directora ejecutiva del Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) del Gobierno de la Ciudad de México, informó que la jefa de Gobierno presentará la Ley del Sistema Público de Cuidados, una iniciativa que calificó como un acto de justicia social para las personas mayores.

En tanto, Diego Matus, coordinador de asesores de la alcaldía Tlalpan, dijo que este programa representa un esfuerzo conjunto entre gobierno y comunidad para fortalecer las redes de apoyo, garantizar el bienestar de las personas mayores y reconocer el trabajo de quienes cuidan.

Señaló que no se trata solo de un apoyo económico, sino de una herramienta para construir igualdad, inclusión y una Tlalpan que valore a todas las generaciones.