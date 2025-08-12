AICM cierra operaciones por lluvias por segundo día consecutivo

Aeropuerto Benito Juárez (Edgar Negrete Lira)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez suspendió nuevamente sus operaciones de aterrizaje y despegue durante la madrugada de este martes debido a las intensas lluvias que provocaron encharcamientos en el área operativa.

A través de su cuenta oficial en X, la terminal informó que, por disposición de la autoridad aeronáutica, el cierre comenzó a las 2:13 horas y se mantendría hasta alrededor de las 6:00 horas. “llevamos a cabo trabajos de desalojo de las aguas pluviales que ocasionan encharcamientos en el área operativa, con el fin de recuperar pronto la capacidad de operación con seguridad”, indicó el comunicado.

#AIBJInforma

Debido a las fuertes lluvias de esta madrugada, por disposición de la autoridad aeronáutica, se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 2:13 horas y se estima permanezcan así hasta las 6:00 horas, aproximadamente.

Por el momento llevamos a cabo… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) August 12, 2025

El anuncio encendió la preocupación entre los usuarios, quienes reportaron retrasos y cambios de itinerario en vuelos nacionales e internacionales. La situación se agrava porque apenas el domingo pasado el AICM vivió una suspensión total de más de cuatro horas, que dejó 104 vuelos afectados y casi 15 mil pasajeros varados o desviados a otros aeropuertos.

La reiteración de cierres por lluvias ha generado cuestionamientos sobre la capacidad del aeropuerto para enfrentar la temporada de lluvias. En redes sociales ha cresido la indignación además de que los usuarios cuestionan si la capital estará preparada para eventos como el Mundial de Fútbol 2026.