Asesinos de niña Dulce buscaban a pareja de su mamá, era narcomenudista: SSPC

Asesinato Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. (SSPC)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló que el asesinato de la niña Dulce, de 12 años de edad, en el municipio de Chalco, Estado de México, fue a causa de que su padrastro estaba involucrado en el delito de narcomenudeo grupos criminales antagónicos que lo buscaban irrumpieron en la vivienda.

La madrugada del 11 de agosto, la niña murió tras ser impactada por impactos de bala dentro de su vivienda, en la colonia San Pablo Atlazalpan.

Alrededor de las 4:30 horas del pasado lunes, la menor dormía con su familia dentro de su vivienda hecha de lámina, en el cruce de la calle Reforma y cerrada de Benito Juárez. Sujetos armados a bordo de motocicleta arribaron a su hogar, ingresaron al inmueble y abrieron fuego en contra de quienes permanecían en el predio.

De acuerdo con García Harfuch, el padrastro de Dulce participaba en actividades de venta y distribución de droga; “cuando llegan los agresores buscando a la pareja de la mamá de la menor, este sujeto se logra escapar y los agresores matan a la niña”.

Agregó que el domicilio es utilizado como punto de narcomenudeo y desechó las versiones de que la niña fue privada de la vida a causa de una deuda económica de su familia.

Los criminales escaparon del sitio, sin que al momento existan detenidos. Policía municipal de Chalco y los servicios de emergencia arribaron al lugar del ataque y atendieron a Dulce, aunque ya no tenía signos vitales por las balas que la impactaron en las piernas y en el pecho.