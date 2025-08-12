CDMX convoca a la Copa de Fútbol Infantil rumbo al Mundial 2026

Copa de Fútbol Infantil Oficial CDMX

En el marco de las actividades previas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la Copa de Fútbol Infantil Oficial CDMX, un torneo que pretende fomentar una cultura de paz a través del deporte y que reunirá a niñas, niños y adolescentes de todas las alcaldías.

La iniciativa es organizada por la Secretaría de Turismo, el Instituto del Deporte y el Subsistema de Educación Comunitaria PILARES, y está dirigida a participantes nacidos entre 2009 y 2016, divididos en cuatro categorías:

2009-2010

2011-2012

2013-2014

2015-2016

Y competirán en ramas varonil/mixta y femenil, promoviendo la inclusión y la equidad desde edades tempranas.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de septiembre de 2025 y se realizan de manera gratuita a través del portal: indeporte.cdmx.gob.mx/copadefutbolinfantil. El registro debe hacerlo el responsable del equipo, quien deberá contar con una cuenta Llave CDMX.

El torneo se desarrollará en dos etapas:

Etapa intramuros (septiembre-octubre): partidos y eliminatorias dentro de cada alcaldía.

Etapa interalcaldías (noviembre-diciembre): clasifican los campeones de cada categoría para disputar encuentros directos rumbo al campeón de la Ciudad de México.

Cada equipo deberá contar con entre 7 y 10 jugadores, un entrenador y un auxiliar. Se establecen lineamientos para garantizar el juego limpio, la validación de documentación, el respeto entre participantes y el uso adecuado de imagen.

La Copa de Fútbol Infantil se suma al legado deportivo que la capital busca dejar rumbo al Mundial 2026, impulsando valores como el respeto, la equidad, la inclusión y la diversidad.