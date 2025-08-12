Concluye inspección anual en las tres líneas de Cablebús y renuevan certificaciones de seguridad

Concluyen revisiones anuales del Cablebús con certificaciones de seguridad vigentes

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México informó que, tras la conclusión de las revisiones anuales de las tres líneas de Cablebús, se refrendaron las certificaciones de seguridad otorgadas por las empresas internacionales TÜV SÜD para las líneas 1 y 3, y TÜV Rheinland para la Línea 2.

Durante las inspecciones se corroboró la correcta operación de todos los sistemas y del cable; se realizaron pruebas de carga y frenado, evaluaciones eléctricas de todos los componentes, verificación física de los dispositivos que conforman la línea y revisión general de motores, balancines, torres y pilonas.

Mientras las líneas permanecieron cerradas, en coordinación con la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), se implementó un servicio gratuito de apoyo para trasladar a las personas usuarias en el mismo horario de operación, con el objetivo de no afectar sus actividades cotidianas.

El STE precisó que este tipo de revisiones anuales se efectúan en teleféricos de todo el mundo, como en Colombia, Perú, República Dominicana y en el Estado de México con el Mexicable. Según la normativa europea, de forma obligatoria se debe realizar una inspección completa del sistema cada año para conservar la certificación.

La dependencia agradeció la comprensión de la población usuaria durante los trabajos y reconoció el apoyo de la RTP en el traslado de pasajeros sin costo.