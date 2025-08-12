Constructoras negligentes provocaron desbordamiento en colonias: Azucena Cisneros

Constructoras en Ecatepec

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, informó que constructoras podrían ser responsables de los daños en siete colonias afectadas por el desbordamiento del Río de los Remedios, debido a la falta de tablas metálicas que evitaran el derrame hacia la zona habitacional. La alcaldesa anunció que presentará denuncias penales contra las empresas involucradas.

Durante un recorrido de supervisión, Cisneros Coss señaló que las empresas ICA y Mota Engil “han pasado por encima de las comunidades con las obras de mitigación”. Explicó que retiraron una valla que impedía el desborde hacia colonias como Altavilla, Las Vegas y El Chamizal, lo que agravó la situación durante la crecida del río.

La edil detalló que las constructoras retiraron aproximadamente 50 metros lineales de tabla estaca metálica, con una altura de cuatro metros. Esta acción permitió que, ante el aumento del nivel del agua, el líquido se derramara por horas sobre calles y viviendas, afectando a los residentes.

Las empresas están realizando obras relacionadas con la autopista Siervo de la Nación y un Macrocircuito en avenida Periférico. Sin embargo, Cisneros Coss denunció que tampoco han cumplido con las obras de mitigación prometidas para estos proyectos, lo que ha generado mayores riesgos para la población.

“No pueden seguir trabajando de esta manera, a costa de la tranquilidad de los vecinos, han sido incapaces de resarcir los daños que han hecho a las comunidades”, afirmó la alcaldesa. Reiteró su postura de no permitir que las empresas operen sin considerar el impacto en los habitantes.

Como medida legal, la presidenta municipal interpondrá denuncias penales por las afectaciones causadas. Además, exhortó a las constructoras a actuar con responsabilidad, ya que, en su opinión, “han pasado por encima de los derechos de la gente y afectan la estabilidad de las comunidades”.

El desbordamiento del Río de los Remedios ha dejado calles inundadas y viviendas afectadas, lo que ha generado malestar entre los vecinos. Las autoridades locales trabajan en medidas emergentes, pero insisten en que las constructoras deben asumir su responsabilidad en el problema.

Hasta el momento, ni ICA ni Mota Engil han emitido un posicionamiento público sobre las acusaciones. Mientras tanto, el gobierno municipal mantendrá la supervisión y buscará garantizar que no se repitan incidentes similares en temporada de lluvias.