Deslave en la colonia Lázaro Cárdenas de Tlalnepantla deja tres viviendas en riesgo

Afectaciones en la colonia Lázara Cárdenas por causa de las lluvias (Especial)

Temporal — Tras las fuertes lluvias que se han registrado en el Estado de México, un deslave afectó la calle Legión de Halcón, en la colonia Lázaro Cárdenas 3ª Sección, de Tlalnepantla, sin que se reportaran personas lesionadas. Elementos de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, atendieron a los vecinos, bajo las instrucciones del presidente municipal Raciel Pérez Cruz.

Pamela Arreguín Vázquez, titular de la dependencia, informó que seis adultos y un menor de edad recibieron auxilio tras el derrumbe de una barda que formaba parte de su vivienda. Las evaluaciones preliminares señalaron que las intensas lluvias recientes, sumadas a la falta de recursos y materiales en la construcción, provocaron el colapso de la estructura.

Hasta el momento, tres viviendas han sido consideradas de alto riesgo debido a los daños ocasionados. Sin embargo, las autoridades continúan realizando estudios técnicos para determinar con precisión el nivel de afectación en la zona. Mientras tanto, las familias damnificadas fueron trasladadas a un centro de salud para recibir supervisión médica, especialmente aquellos con padecimientos crónicos.

En el operativo también se rescató a dos perros adultos y tres cachorros, que fueron canalizados a un centro veterinario a través de la Dirección de Sustentabilidad Ambiental para garantizar su cuidado. Arreguín Vázquez destacó que la seguridad de las mascotas también forma parte de los protocolos de atención en emergencias.

Sobre las acciones a seguir, la funcionaria explicó: “Se están llevando a cabo evaluaciones por parte de ingenieros y geólogos para analizar las condiciones del terreno. Una vez concluidos los estudios, se determinará si es posible realizar obras de mitigación para prevenir nuevos incidentes”.

La directora de Protección Civil hizo un llamado a los vecinos de la zona para mantenerse alerta ante cualquier señal de riesgo en sus hogares. “Si detectan marcos descuadrados, puertas o ventanas que no cierren correctamente, o fracturas en las estructuras, es importante reportarlo de inmediato, ya que podrían indicar movimiento en el terreno”, advirtió.

Las autoridades reiteraron su compromiso de brindar apoyo a las familias afectadas mientras se definen las medidas a largo plazo. El gobierno municipal mantiene monitoreo constante en la zona, especialmente ante la posibilidad de nuevas lluvias en los próximos días.

Finalmente, se recordó a la población la importancia de reportar cualquier situación de riesgo a las líneas de emergencia, con el fin de actuar oportunamente y evitar consecuencias mayores. La colaboración ciudadana, destacaron, es clave para la prevención de desastres.

La Crónica de Hoy/2025/Temporal