Ecatepec refuerza labores de limpieza para prevenir encharcamientos

Limpieza en calle San Cristóbal, Ecatepec

El Gobierno Municipal de Ecatepec, a través de la Dirección de Servicios Públicos, desplegó desde primeras horas de la mañana a sus cuadrillas para llevar a cabo intensas labores de limpieza en las calles de la colonia San Cristóbal.

Esta acción tiene como objetivo principal mitigar los efectos negativos y evitar los encharcamientos derivados de las lluvias registradas durante la madrugada.

Con un operativo enfocado en la limpieza y desazolve de drenajes, el municipio reafirma su compromiso de garantizar que las vialidades se mantengan seguras y transitables para toda la ciudadanía, minimizando así los riesgos que ocasionan las condiciones climáticas adversas.

El personal a cargo continúa con estas tareas, trabajando de manera constante para preservar el orden y la funcionalidad de las calles, atendiendo de forma preventiva las contingencias que puedan presentarse durante la temporada de lluvias.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo integral para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Ecatepec, protegiendo tanto la infraestructura urbana como la seguridad de quienes circulan diariamente por el municipio.