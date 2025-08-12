Autoridades de Tlalnepantla entregan a vecinos aparatos para movilidad asistida

Raciel Pérez Cruz en la colonia Lázaro Cárdenas, Tlalnepantla

El Gobierno Municipal de Tlalnepantla, encabezado por Raciel Pérez Cruz, llevó a cabo la entrega de 100 aparatos funcionales (sillas de ruedas, andaderas y bastones) a personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de mejorar su movilidad y calidad de vida.

La entrega se realizó en la colonia Lázaro Cárdenas Primera Sección como parte del programa Hermila Galindo Acosta, impulsado por el Sistema DIF municipal, presidido de manera honoraria por Rocío Pérez Cruz.

Durante el evento, el alcalde destacó que estas acciones forman parte de una política social que busca construir una ciudad más inclusiva, solidaria y justa, en sintonía con los principios instaurados a nivel nacional desde el inicio de la Cuarta Transformación, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Pérez Cruz recordó que, históricamente, las personas con discapacidad fueron un sector olvidado, pero que desde hace siete años se les ha colocado en el centro de la política social.

El edil adelantó que el próximo año se firmará un convenio con Teletón para reducir la lista de espera de niñas y niños con discapacidad, aprovechando que en Tlalnepantla se cuenta con uno de los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) más completos del país.

“Vamos a ser corresponsables y a dar un paso al frente para que más familias reciban atención en menor tiempo”, afirmó.