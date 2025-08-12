“Es una falta de respeto que estando aquí no nos hagan caso”, reclama joven a diputados de CDMX

Ana Karen Sotero Salazar, ganadora del premio juventud.

“Es importante que nos escuchen, como juventud nos esforzamos en llegar hasta aquí; me parece una falta de respeto que estando aquí, incluso, recibiendo el premio, no nos hagan caso y que estén en sus propias conversaciones. Qué clase de actitud es esta, es injusto, es una burla, porque hí nos demuestran el interés que se supone que tienen hacia nosotros. Pero veo que no lo tienen”, reclamó Ana Karen Sotero Salazar a las y los diputados de la Ciudad de México al darse cuenta que estaba siendo ignorada por las y los legisladores.

La joven de 23 años, una de las 17 galardonadas al Premio de la Juventud de la Ciudad de México, otorgado por el Congreso capitalino, subió a tribuna para dar un mensaje a nombre de las y los ganadores para exigir a quienes toman decisiones ver las adversidades que vive la juventud.

“Si realmente nos quieren apoyar pongan de su parte para ponernos atención, para guardar silencio y permitir que nuestras voces se escuchen. ¿No es a caso lo que quieren enseñar? porque no pareciera que es eso”, exhortó a las y los legisladores en el Día Internacional de la Juventud celebrado este 12 de agosto.

El mensaje inicial de la joven se centró en llamar a las y los diputados a trabajar en pro de la juventud y ver las adversidades que enfrentan.

“No tenemos seguridad laboral, no tenemos sistemas de salud que sean accesibles, tampoco tenemos el suficiente acceso a educación para que más personas destaquen”.

Además, pidió a las autoridades evitar que el crimen organizado permee más entre la juventud y tener verdadera justicia.