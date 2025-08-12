Huixquilucan pone en funcionamiento Ventanilla Digital Notarial para trámites más rápidos y seguros

Firma del convenio Ventanilla Digital de Trámites Notariales

El gobierno de Huixquilucan presentó el relanzamiento de su Ventanilla Digital de Trámites Notariales, una plataforma diseñada para agilizar procesos, reducir errores y brindar certeza jurídica a los ciudadanos. Con esta herramienta, los trámites de transmisión de bienes inmuebles y otros servicios notariales podrán realizarse de manera completamente digital, segura y con validez legal.

Durante la firma del convenio con el Colegio de Notarios del Estado de México, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco destacó que, desde 2020, Huixquilucan ha sido pionero en gobierno electrónico. Acompañada por el senador Enrique Vargas del Villar, resaltó que este sistema reduce la burocracia, elimina trámites innecesarios y promueve la transparencia en la gestión pública.

“Gracias a esta ventanilla digital, la primera en su tipo en el Estado de México, hemos logrado reducir tiempos en trámites clave como constancias de no adeudo, valor catastral y traslados de dominio, todo en línea”, afirmó Contreras Carrasco. La plataforma permite a los ciudadanos realizar estos procesos sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas.

La alcaldesa informó que más de mil trámites ya se han gestionado con éxito a través de este sistema, eliminando tiempos de espera y desplazamientos innecesarios. Además, destacó que la plataforma ha recibido reconocimientos como el Premio IAPEM a la Gestión Municipal y el Primer Premio a la Innovación Pública Municipal en 2021.

Como parte de los beneficios del convenio, se implementarán Jornadas Notariales para acercar servicios especializados a la población. Desde 2021, se han atendido cinco mil traslados de dominio y se ha brindado asesoría jurídica, contribuyendo a la regularización patrimonial y la seguridad legal de las familias.

Víctor Humberto Benítez González, presidente del Colegio de Notarios del Estado de México, resaltó que este acuerdo beneficia a los ciudadanos con descuentos en impuestos sobre adquisición de inmuebles. “Huixquilucan es ejemplo de innovación y colaboración entre gobierno, notarios y sociedad”, afirmó.

El senador Enrique Vargas del Villar reconoció al municipio como un modelo a nivel nacional, destacando su alta recaudación y mejora crediticia durante la última década. “Esto atrae inversiones y fortalece el desarrollo de la comunidad”, señaló.

Con esta modernización, Huixquilucan consolida su compromiso con la eficiencia gubernamental y la transparencia, facilitando trámites legales con mayor rapidez y seguridad para los ciudadanos.