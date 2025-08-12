Inician en Azcapotzalco jornadas gratuitas para facilitar el regreso a clases a estudiantes y familias

Azcapotzalco inicia Jornadas de Regreso a Clases con servicios gratuitos para la comunidad

La alcaldía de Azcapotzalco dio inicio esta semana a las Jornadas de Regreso a Clases, con el objetivo de apoyar la economía social y facilitar el acceso a servicios gratuitos para la población de la demarcación en preparación para el ciclo escolar 2025-2026.

La alcaldesa Nancy Núñez encabezó el arranque de esta iniciativa, que se llevará a cabo en las 111 colonias y barrios de Azcapotzalco. Entre los servicios ofrecidos se encuentran exámenes de la vista, certificados médicos, impresión de CURP, revisión dental y fotografías tamaño infantil sin costo.

La mandataria local informó que las jornadas continuarán en diversas colonias: Unidad Habitacional El Rosario el 13 de agosto; San Antonio, 14 de agosto; Santa Bárbara, 15 de agosto; San Sebastián, 20 de agosto; Clavería, 21 de agosto; y San Rafael, 22 de agosto.

Además, aseguró que, con el apoyo de funcionarios municipales, estos servicios se replicarán en toda la demarcación para acercarlos a la mayor cantidad de habitantes posible.

Nancy Núñez dijo que Azcapotzalco está comprometida con la educación de niñas y niños. Asimismo, mencionó que se reforzarán las estrategias de seguridad para garantizar un regreso a clases seguro.