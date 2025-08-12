Más de 32 millones de m³ de lluvia registrados en la capital en una noche

Lluvias. Durante la 11ª Charla de Integridad de la Red WIN México, en 2024, expertos advirtieron que para resolver la crisis del agua en la CDMX se requiere transparencia, gobernanza metropolitana, participación ciudadana, mantenimiento adecuado y acceso a información pública. (Cuartoscuro)

Las lluvias registradas la noche del lunes y la madrugada de este martes acumularon un volumen superior a los 32.5 millones de metros cúbicos en la Ciudad de México, lo que provocó 169 encharcamientos, 66 caídas de árboles y afectaciones en diversas viviendas.

Como respuesta, el Gobierno capitalino informó que activó el plan Tlaloque Reforzado para atender las emergencias, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Heroico Cuerpo de Bomberos.

En el operativo participaron 88 vehículos, entre ellos equipos de bombeo de emergencia, hidroneumáticos, pipas de agua tratada, caja seca, grúa HIAB, vehículo Unimog, así como unidades pick up, sedán y motocicletas.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, se desplegaron puntos de guardia con personal técnico en las alcaldías Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

También se emitieron alertas: amarilla en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Xochimilco; naranja en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Tlalpan; y roja en Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza.

Las alcaldías con mayores afectaciones fueron Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, donde se reportaron acumulaciones de agua en calles de colonias como Pensador Mexicano, Eje 1 Norte, Avenida 412, Camino a San Juan de Aragón, Retorno 33 y Gran Canal. También se registraron niveles altos de agua en algunos bajopuentes, lo que requirió la intervención de brigadas de Segiagua, bomberos y protección civil.

La autoridad capitalina reiteró el llamado a la ciudadanía a no arrojar basura en calles, áreas verdes, vasos reguladores o represas, ya que el 50 por ciento de los encharcamientos e inundaciones se origina por desechos en la vía pública.