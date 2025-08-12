Más de 60 mil personas celebran el Día Internacional de las Juventudes en Gustavo A. Madero

Foto: GAM

Más de 60 mil personas se reunieron este fin de semana en la alcaldía Gustavo A. Madero para celebrar el “Día Internacional de las Juventudes GAM”, un festival gratuito encabezado por el alcalde Janecarlo Lozano, que combinó música, actividades recreativas, culturales y mensajes de conciencia social.

El evento, realizado en la explanada de la demarcación, congregó a asistentes de todas las edades y tuvo como momento central un homenaje a las víctimas del caso New’s Divine, tragedia ocurrida hace 17 años.

Como parte del tributo, se colocaron tres coronas de flores blancas y se proyectó un video con imágenes y nombres de los fallecidos. En el material audiovisual se escuchó la frase: “Durante años, ningún gobierno se atrevió a dar la cara. Ninguno ofreció disculpas ni rindió tributo. Hoy lo hacemos. Hoy honramos a las víctimas con nombre, con rostro y con memoria”.

La jornada contó con presentaciones de artistas como El Bogueto, Eme Mala Fe, Big Metra, Sayuri, Sopholov y el salsero Jorge Carmona, quienes ofrecieron un repertorio variado para todos los gustos.

Para garantizar un ambiente seguro, se implementaron estrictas medidas de seguridad y protocolos de protección civil. En la explanada se instalaron 24 puntos de hidratación para que los asistentes pudieran consumir líquidos durante el festival, así como carpas de servicios médicos que ofrecieron pruebas gratuitas para la detección de enfermedades de transmisión sexual, distribución de métodos anticonceptivos y orientación para un estilo de vida saludable.

Entre las actividades recreativas, los asistentes pudieron participar en un videojuego de realidad virtual con premios, además de utilizar consolas de nueva generación sin costo alguno.

El “Día Internacional de las Juventudes GAM” se consolidó como un espacio de convivencia, reflexión y entretenimiento que, de acuerdo con la alcaldía, busca reconocer el papel de las juventudes en la vida comunitaria y promover su desarrollo integral.

Según los organizadores, la combinación de oferta artística, atención a la salud y medidas de seguridad convirtió la celebración en una experiencia que quedará en la memoria de quienes participaron.