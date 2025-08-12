Más lluvias para la CDMX: prevén tormentas y rachas de viento en varias zonas

Colapsa CDMX por lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este martes se mantendrán las lluvias fuertes en la capital, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo entre las 14:00 y las 00:00 horas del miércoles.

El pronóstico también incluye vientos de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían superar los 50 km/h en las zonas norte y oriente, principalmente entre las 16:00 y 20:00 horas.

La dependencia detalló que durante el día se espera una temperatura máxima de 25 grados Celsius, con ambiente caluroso y cielo de parcialmente nublado a nublado.

Por la noche, el termómetro descenderá a 17°C y hacia el amanecer del miércoles se prevé una mínima de 14°C, lo que generará un inicio de jornada fresco.

En cuanto al monitoreo del volcán Popocatépetl, no se han registrado emisiones recientes de ceniza; de ocurrir, su desplazamiento sería hacia el suroeste, sin impacto en la Ciudad de México.

Las lluvias de este martes se suman a una serie de precipitaciones intensas que han afectado diversas zonas de la capital en los últimos días, provocando encharcamientos, caída de árboles y afectaciones viales, así como la activación de operativos de desazolve en alcaldías como Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Tlalpan.

Autoridades locales llamaron a la población a extremar precauciones, especialmente en vialidades propensas a inundaciones y en zonas de ladera con riesgo de deslaves.