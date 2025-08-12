Naucalpan recibe 4 mil árboles de la Semarnat para reforestar sus bosques

Entrega de árboles para Naucalpan

El Gobierno Municipal de Naucalpan, que encabeza Isaac Montoya, recibió una donación de 4,000 árboles por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), tras una gestión de la Dirección de Medio Ambiente local, donde el objetivo es reforestar los bosques de la zona.

La entrega de los 4,000 mil árboles se llevó a cabo en el Parque de los Viveros en Coyoacán, en la Ciudad de México, y forma parte del compromiso del municipio por rescatar y conservar sus bosques, con la siembra de especies nativas como el huizache y la pata de vaca, que son fundamentales para el equilibrio ecológico de la región.

El presidente municipal destacó la importancia de preservar estos ecosistemas, no solo como una responsabilidad ambiental, sino también como una inversión para el bienestar de las generaciones futuras. “Cuidar la naturaleza es sembrar bienestar para quienes vendrán”, expresó Montoya.

En el proceso, el gobierno de Naucalpan contó con el respaldo y la asesoría técnica de Rafael Obregón Viloria, director general de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico de Semarnat, así como de la bióloga María de Lourdes Hernández González, jefa del Departamento de Análisis de Referencia y Riesgos de Plagas, quienes aportaron su conocimiento para asegurar el éxito del programa.

Esta colaboración entre autoridades locales y federales fortalece las acciones encaminadas a la reforestación y el cuidado del medio ambiente, reforzando el compromiso de Naucalpan con un desarrollo sustentable y una mejor calidad de vida para sus habitantes.