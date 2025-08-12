Personal de la Sedena realiza tareas de limpieza en San Andrés de la Cañada

Personal de la Marina y elementos de la policía municipal junto a trabajadores de Servicios Públicos participaron en el Plan Marina en su Fase IV de Recuperación para realizar acciones de limpieza en la barranca de San Andrés de la Cañada, Ecatepec, Estado de México.

Con el objetivo de brindar auxilio a la población civil ante los diversos efectos de los fenómenos meteorológicos, personal naval Fuerza de Tarea Ecatepec participó en la impieza en puntos de difícil acceso, retiro de escombros de las calles, apoyo en el aseo de hogares y seguridad perimetral a personal de Protección Civil durante la evaluación de daños, bajo la supervisión del comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña.

Aunado a los trabajos de limpieza, personal del organismo de agua Sapase efectuó trabajos de desazolve de coladeras y drenaje, con apoyo de un vehículo tipo Vactor de presión-succión, para el libre paso de aguas estancadas en diversas calles, recuperando infraestructuras y vías principales de tránsito.

En la calle Geraldine fue necesaria la intervención de con maquinaria pesada y trabajadores municipales con respaldo de Marina ya que se registró una bajada de aguas broncas que arrastró piedras y lodo, además de que en este punto el cauce subió de manera considerable el nivel debido a un dique en una propiedad construida de manera irregular en el paso del agua pluvial, lo que provocó la ruptura de una barda.

Como acciones de prevención, el gobierno municipal implemento, con apoyo de la Marina, el dragado del lecho y la colocación de mil costales a lo largo de unos ocho metros, con altura de dos a tres metros para direccionar el cauce, además del derribo de un árbol de siete metros de altura ubicado en la barranca y que representaba un peligro en la zona.