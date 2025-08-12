Texcoco aprueba la creación de áreas y consejos para apoyar a la juventud

Cabildo municipal aprobó la formación del consejo municipal de la juventud

En el marco del Día Internacional de la Juventud, Texcoco llevó a cabo su Primer Cabildo Juvenil, un espacio donde estudiantes de nivel medio y superior presentaron propuestas para mejorar sus comunidades.

Como resultado, el cabildo aprobó por unanimidad la creación del Consejo Municipal de la Juventud y un área especial dedicada a atender las necesidades de este sector, la cual formará parte de la Dirección de Desarrollo Social.

Durante la sesión, el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez destacó que “Texcoco será tan fuerte como lo sea su juventud y los jóvenes serán tan fuertes como el apoyo y la protección que reciban”.

El alcalde recordó que actualmente existe un programa de apoyo a talentos texcocanos que ha beneficiado a más de 200 deportistas, estudiantes y artistas.

En el cabildo, ocho jóvenes expusieron sus ideas, entre ellas la instalación de un laboratorio cívico, programas de emprendimiento y capacitación, así como el regreso del espacio recreativo “El Molinito” en San Miguel Coatlinchan.

El evento también sirvió para entregar la Presea Texcoco a Lizeth Sánchez Aguirre, conocida como “La Torita”, campeona mundial de peso mosca de la Organización Universal de Boxeo, quien fue reconocida por sus logros deportivos.

Con este nuevo consejo y área de atención, el municipio busca impulsar la participación juvenil y fortalecer su desarrollo para el futuro de Texcoco.