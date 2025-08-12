Van 573 extorsionadores detenidos en 10 meses en CDMX; 50% más que en 2024

Ocultan información sobre celulares decomisados en penales.

De octubre del 2024 a julio del 2025, se han detenido 573 personas por extorsión directa y extorsión en grado de tentativa, 50 por ciento más respecto al mismo periodo del año anterior; así lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

De estos criminales, 380 fueron capturados entre enero y julio de 2025.

Además, el jefe de la policía destacó que tras la implementación de la Estrategia en Contra de la Extorsión, a través del personal especializado en manejo de crisis, se han atendido a mil 695 personas por casos de extorsión telefónica y se brindó orientación a 892 ciudadanos para evitar que sean sean víctimas de este delito.

También, se han realizado 323 sesiones de atención psicológica y se llevaron a cabo 226 talleres preventivos con tres mil 865 personas beneficiarias de sectores públicos y privados.

Como resultado, presumió Vázquez Camacho, el último informe de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) arrojó que se redujo el número de víctimas por este delito en el primer semestre del 2025 respecto al último semestre del año pasado cuando se puso en marcha la Estrategia Anti Extorsión.

“Hoy, en la ciudad hay más denuncias, más investigaciones y más detenidos, pero menos víctimas”, subrayó el secretario.

Adicionalmente, recordó que en caso de recibir una llamada de engaño para obtener dinero, o si alguien se presenta en su negocio exigiendo pagos con amenazas, puede llamar al 089 para hacer una denuncia anónima, o al 55 5036 3301 donde se dará seguimiento a la solicitud.