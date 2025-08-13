Activan Alerta Naranja por lluvias fuertes en cuatro alcaldías

Lluvia CDMX CIUDAD DE MÉXICO. 09JULIO2024.- Una intensa lluvia se registró está tarde en la Capital Mexicana. Se preven más precipitaciones para esta noche. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja para las demarcaciones de Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo debido al pronóstico de lluvias fuertes con posible caída de granizo la tarde y noche de este miércoles.

De acuerdo con el organismo, entre las 18:15 y las 22:00 horas se prevén precipitaciones de 30 a 49 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica y granizadas.

La dependencia también actualizó la Alerta Amarilla para Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se estiman lluvias de 15 a 29 milímetros y probables granizadas durante el mismo lapso.

Recomendaciones a la población

La SGIRPC pidió a la ciudadanía tomar precauciones para reducir riesgos, entre ellas portar paraguas o impermeable y aprovechar el agua de lluvia para riego de plantas. También se sugiere barrer coladeras y mantenerlas libres de basura, evitar verter grasas en el drenaje y retirar objetos del exterior que puedan caer.

Asimismo, la dependencia exhortó a no subir a azoteas, andamios ni cornisas; alejarse de postes, cables de electricidad y árboles; evitar caminar por zonas con encharcamientos o inundaciones; y conducir con precaución debido a la posible presencia de restos de árboles u otros objetos en las vialidades.

También se recomendó mantenerse apartado de muros, árboles, cables de luz y anuncios espectaculares que presenten riesgo de colapso.