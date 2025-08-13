Cae la operadora financiera de “Lalo Bananas” de la Unión Tepito

Detenidos Irving "N" y Nelly "N": (SSC)

La policía capitalina detuvo a Nelly “N”, operadora financiera del líder de la “Unión Tepito”, “Lalo Bananas”:

Además, los agentes capturaron a Irving “N”, “Pilo”, hermano de la mujer, quien mantiene el control de los lugares estacionamiento en la vía pública en colonias de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

La acción policial fue informada por el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, quien detalló que las indagatorias señalaban dos inmuebles que los trabajadores de “Lalo Bananas” utilizaban para actividades relacionadas al narcomenudeo en las mencionadas alcaldías.

Para su captura, los oficiales implementaron un despliegue operativo en la calle Siberia, de la colonia Pensador Mexicano, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde aseguraron 562 dosis de cocaína, 200 gramos de marihuana y un teléfono celular, donde detuvieron a Nelly “N”, de 41 años de edad.

La segunda intervención ocurrió en la calle Pasaje Allende, de la colonia Centro, en el cual, el personal operativo detuvo a Irving “N”, “Pilo”, de 35 años de edad. Ahí se aseguraron 467 dosis de cocaína, una báscula gramera y un teléfono celular.

Ambos detenidos se encuentran relacionados a crímenes de narcomenudeo, extorsión y homicidios en las zonas centro y norte de la ciudad de México.

Detención de “Lalo Bananas”

Carlos “N”, alias “Lalo Bananas” fue detenido el pasado cinco de julio, cuando las investigaciones ubicaron que constantemente acudía a los bares y restaurantes localizados en la Zona Rosa ubicada en la colonia Juárez, y a otros en sus alrededores y colonias cercanas de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

“Lalo Bananas” es investigado por distribución de narcóticos en bares y restaurantes de las colonias Condesa, Roma y Juárez.

Cuando lo localizaron la calle Hamburgo, los policías observaron a “Lalo Bananas”, que en las manos tenía una pistola.

Al momento de revisarlo, le aseguraron 642 dosis de clorhidrato de cocaína, 10 bolsitas con crystal, un arma de fuego corta con cinco cartuchos útiles y un teléfono celular.