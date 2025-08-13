Diputada pide a ciudadanos a seguir recomendaciones por intensas lluvias; alerta que pueden repetirse

Intensas lluvias azotaron toda la capital, lo que provocó inundaciones en vialidades primarias. (Gobierno de la Ciudad de México)

La diputada local, Liz Salgado, del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México informó que durante los últimos meses se han activado tres Alertas Púrpura por lluvias en la capital, por lo que llamó a las y los ciudadanos seguir las recomendaciones ya que es probable que este miércoles y jueves se repitan.

La también la presidenta de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en el Congreso local, comentó que “el domingo pasado, la capital vivió las lluvias más fuertes que se han registrado en los últimos 70 años y es probable que este miércoles y jueves se repitan”.

Explicó que se trata de lluvias extremas que en pocos minutos superan la capacidad del drenaje, que inundan bajo puentes, desbordan presas y cauces de ríos e incluso, pueden generar afectaciones a edificios y viviendas.

Recordó que la primera alerta se emitió el pasado 29 de junio, la segunda el 9 de agosto, (ambas en la alcaldía Álvaro Obregón) y la tercera fue la del domingo 10 de agosto en la Cuauhtémoc.

Ante los hechos, compartió algunas recomendaciones para la seguridad de las personas y la de sus familias:

Revisar de manera frecuente las actualizaciones del clima en las redes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, Conagua y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, “compártelas con tu familia y amigos”.

“Si vives en zonas de riesgo de inundación, ten a la mano una mochila de emergencia con documentos importantes en bolsa impermeable, lámpara, radio portátil, pilas, botiquín y agua; si conduces habitualmente por zonas que se inundan, planea rutas alternas”.

Además llamó a las y los ciudadanos que transitan en la calle a no te resguardes bajo árboles, postes o estructuras inestables; “no cruces corrientes de agua a pie o en vehículo, 15 cm de agua en movimiento pueden derribar a una persona y 30 cm pueden arrastrar un coche; y permanece en un lugar seguro hasta que pase la lluvia más intensa”.