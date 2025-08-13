Discrimina policía a mujer trans en el Metro; “tú no eres mujer, eres un caballero”

Discriminación Policía que discriminó a mujer trans en la estación Merced. (Redes sociales)

Una policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) le negó el acceso a una mujer trans al área exclusiva de mujeres y niños en la estación Merced de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Cuando la usuaria intentó acceder a los vagones de separación de género, la uniformada le dijo comentarios discriminatorios como “tú no eres mujer, eres caballero ¿Sale?” y le exigió que se trasladara a los vagones de población mixta.

Y continuó con el menosprecio hacia la integrante de la comunidad LGBT+: “pásale de aquel lado, estás en un área restringida que es especial para mujeres y tú no eres mujer ¿Vale?“, discriminó la agente.

Una vez que la afectada difundió el video de la agresión en redes sociales, acudió al lugar el Jefe del Sector, quien escuchó la queja de la persona y le permitió que viajara en el área de mujeres y niños menores de 12 años.

Además indicó que no habrá tolerancia a ningún tipo de conducta que atente contra los derechos de todas las personas que habitan o circulan por la ciudad, y se comprometió que la uniformada recibirá capacitación en materia de equidad de género y respeto a los derechos de las personas de la comunidad LGBITTTQ+.

También, la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la Policía Bancaria Industrial (PBI) le impondrá un correctivo disciplinario, lo que se integrará a la carpeta de investigación administrativa interna del caso y su expediente.