¡Este agosto! Quedará listo el Consejo de Atención a las Juventudes en Azcapotzalco

Concejal Jaime Blas, de Azcapotzalco

En México más del 50 por ciento de la población de entre 12 y 29 años, no cree que los políticos representen sus intereses, por ello, las juventudes chintololas toman el timón de su destino, así lo afirmó el concejal Jaime Blas, quien celebró que el Consejo de Atención a las Juventudes en la alcaldía Azcapotzalco quedará instalado el próximo 25 de agosto.

La propuesta del concejal Blas, de 26 años, aprobada durante la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos y Juventudes es un paso firme del liderazgo juvenil hacia la construcción de una gobernanza incluyente.

El nuevo órgano honorífico consultivo recopilará propuestas, impulsará iniciativas y emitirá recomendaciones con visión clara, pero sobre todo, para que las acciones de gobierno estén acompañadas de las inquietudes juveniles.

El Consejo contará con representantes de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, para garantizar una visión plural, diversa y con capacidad de incidencia real.

“Las juventudes debemos señalar el rumbo que deseamos tomar, para ello es importante contar con la suma de esfuerzos de instituciones públicas y privadas de los distintos niveles de gobierno en todas las ramas de la vida pública para que no sean esfuerzos aislados”, destacó el petista.

El Consejo de Atención a las Juventudes coadyuvará para el diseño y planeación de programas de trabajo en la materia, propondrá e impulsará políticas, programas y acciones dirigidas al bienestar, desarrollo y participación de las juventudes en la Alcaldía Azcapotzalco, destacó el servidor público.

Además, en materias como salud, educación, prevención de adicciones, empleo, cultura, derechos sexuales y reproductivos, temas de interés e impacto, pero principalmente coadyuvará a recabar propuestas e inquietudes, directamente emanadas de las y los jóvenes de Azcapotzalco.

Durante la misma sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos y Juventudes del Concejo de la Alcaldía Azcapotzalco se aprobó la propuesta para la entrega de reconocimientos a este sector poblacional en diversos ámbitos de la vida pública y social.

Se aprobó reconocer a las juventudes destacadas en arte, ciencia, deporte, emprendimiento, participación comunitaria, derechos humanos e innovación social. “En Azcapotzalco las juventudes transforman su entorno, reconocerlas es el primer paso, lo que sigue es construir con ellas”, subrayó el concejal.

Con esta acción, no solo fortalece la política pública en favor de las juventudes, sino, Jaime Blas, se posiciona como un liderazgo joven, propositivo y con visión de futuro, capaz de construir puentes entre la ciudadanía y las instituciones.

El concejal presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Juventudes del Concejo de la alcaldía Azcapotzalco, reiteró la importancia de dar espacios para que las y los jóvenes puedan expresar sus opiniones y ser escuchados.