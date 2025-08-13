GAM instala módulos de salud móviles en zonas de inundaciones

El alcalde declaró que al momento se encuentran instalados cuatro centros de mando con más de dos mil personas laborando en cada uno

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, ordenó la instalación de módulos móviles de atención médica en las colonias que han resultado afectadas por las lluvias, a su vez la Secretaría de Salud de la Ciudad de México instaló una carpa médica.

Dichas unidades se ubican en las colonias Providencia, Pradera, Villa de Aragón y San Juan de Aragón VI sección, donde la Secretaría de Salud y la alcaldía brindan atención médica y colocan vacunas contra tétanos y hepatitis B.

En cada una de estas colonias se ha instalado un puesto de mando, donde los vecinos pueden acudir para solicitar cualquier tipo de apoyo, ya sea el desazolve de su cuadra o ayuda para cobrar el seguro de un mueble.

El alcalde realizó un recorrido en compañía del Secretario de Gobierno, César Cravioto, quienes atendieron a las personas afectadas en las colonias Villa de Aragón y San Juan de Aragón VI sección.

“Ya tenemos las coladeras trabajando, queremos censar a todos, que los seguros visten a todos y que se respalde todo lo que se haya descompuesto, el refrigerador, la estufa, la mesa, y que ayudemos esta etapa de limpiar de sacar el agua de las cisternas, desinfectar”.

Recordó que también se instalaron comedores, pero “poca gente ha venido la verdad pero está todo para brindar apoyo a la ciudadanía”, dijo el alcalde.

Acciones para apoyar a las y los ciudadanos

Además de atender a la ciudadanía entregaron kits de limpieza que contienen cubeta, escoba, jalador, jerga, cloro y bolsas de jabón en polvo, con la intención de que los vecinos puedan desinfectar sus hogares.

También se hicieron costales con arena para evitar que el agua ingrese a los hogares.

El alcalde Janecarlo Lozano declaró que al momento se encuentran instalados cuatro centros de mando con más de dos mil personas laborando en cada uno para atender las afectaciones por las inundaciones.

Dicho personal realiza labores de limpieza de casas y calles, desazolve, retiro de muebles dañados, vaciado de cisternas, entre otras.

La finalidad es que antes de finalizar la semana ya se cuente con un reporte de daños y comience la entrega de cheques a los damnificados.

La Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, sumaron esfuerzos para combatir las inundaciones en la alcaldía Gustavo A Madero.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, realizó un recorrido ayer por la colonia San Juan de Aragón VI Sección donde aseguró que se realizará un censo con todos los afectados y hacer una revisión del drenaje calle por calle.