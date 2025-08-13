Inicia rehabilitación de calles en Lomas de Atizapán en respuesta a demanda ciudadana

Inicia rehabilitación de calles en Lomas de Atizapán "Esta obra no es solo un compromiso cumplido, sino una acción concreta para mejorar su entorno", expresó el alcalde Pedro Rodríguez Villegas

El alcalde de Atizapán, Pedro Rodríguez Villegas encabezó el inicio de los trabajos de rehabilitación con concreto asfáltico de la calle Zacazonapan, en el Fraccionamiento Lomas de Atizapán, una obra largamente esperada por los vecinos de la zona. El acto, que refleja el compromiso del gobierno con las necesidades de la comunidad, contó con la presencia de la presidenta honoraria del DIF, Patricia Arévalo Rubio, integrantes del cabildo y funcionarios de la administración local.

“Esta obra no es solo un compromiso cumplido, sino una acción concreta para mejorar su entorno”, expresó Rodríguez Villegas ante los residentes. “Con esta repavimentación, lograremos calles más seguras, un tránsito más eficiente y un aumento en el valor de sus propiedades. Cada peso invertido está destinado a beneficiar directamente a las familias de Atizapán”.

La dirección de Obras Públicas realizará una intervención integral en un tramo de 302 metros lineales, cubriendo un área total de 2,623 metros cuadrados. El proceso incluirá la demolición de la carpeta asfáltica actual, excavación mecánica y la reparación de tomas domiciliarias afectadas. Posteriormente, se nivelará y compactará el terreno para construir una nueva base con material de banco.

Para garantizar la durabilidad de la obra, se aplicarán riegos de impregnación y liga antes de colocar una capa de rodamiento de 7 centímetros de concreto asfáltico. Como etapa final, se protegerá la superficie con un sello tipo Slurry Seal, asegurando una mayor resistencia al paso del tiempo.

Además de la repavimentación, el proyecto incorpora mejoras en seguridad y accesibilidad, como la construcción de guarniciones, banquetas y rampas para personas con movilidad reducida. También se instalará un reductor de velocidad para prevenir accidentes y se realizará el balizamiento completo, incluyendo pintura de guarniciones, señalización de pasos peatonales y flechas de dirección.

Vecinos de la zona celebraron el inicio de la obra, destacando que esta intervención resolverá problemas de baches y deterioro que afectaban su movilidad diaria. “Es un alivio saber que por fin se atiende esta necesidad”, comentó uno de los asistentes. “Esto mejorará no solo la circulación, sino también la imagen de nuestro fraccionamiento”.

El alcalde reiteró que esta acción forma parte de un plan más amplio de mejora urbana, en el que se priorizan las demandas ciudadanas. “Seguiremos trabajando para llevar más beneficios a todas las colonias, porque nuestro objetivo es construir un Atizapán más ordenado, seguro y con mejor infraestructura”, concluyó.