Lluvia intensa derriba espectacular en Tlalnepantla El incidente ocurrió frente a las oficinas del Ministerio Público

La fuerte precipitación pluvial que cayó en Tlalnepantla la tarde del martes, provocó el desplome de un espectacular en la glorieta de Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en la colonia Benito Juárez. El incidente ocurrió frente a las oficinas del Ministerio Público, donde la estructura publicitaria cedió debido a las inclemencias del clima. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el impacto afectó a dos vehículos.

La estructura, de aproximadamente 6 metros de largo por 5 de alto, cayó sobre un automóvil Nissan Kicks de color blanco, el cual sufrió daños considerables. Además, la caja de un camión de carga recibió impactos menores, aunque sin consecuencias graves para su operación. Testigos relataron que el suceso ocurrió de manera repentina, generando alarma entre los transeúntes.

Personal de la Dirección de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos acudió al lugar para resguardar la zona y evaluar los posibles riesgos. “Se estableció un perímetro de seguridad para evitar que más personas resultaran afectadas”, explicó uno de los elementos presentes. Mientras tanto, agentes de Tránsito Municipal trabajaron para agilizar la circulación vehicular, la cual se vio interrumpida por los escombros.

La policía estatal también se sumó a las labores de auxilio, coordinándose con las demás autoridades para garantizar el orden en el área. “Estamos revisando que no haya más estructuras en riesgo debido a las lluvias”, mencionó un oficial. Las labores de limpieza y retiro de los restos del espectacular continuarán durante las próximas horas.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por el estado de otros anuncios publicitarios en la avenida, señalando que algunos parecen estar en malas condiciones. “Esperamos que las autoridades revisen estos letreros para evitar más accidentes”, comentó un residente. Hasta el momento, no se ha informado sobre responsabilidades legales relacionadas con el incidente.

Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución por la zona y estar atentos a posibles desprendimientos de objetos debido a las lluvias. El Servicio Meteorológico pronosticó más precipitaciones para las próximas horas, por lo que se mantendrá un operativo de vigilancia en puntos considerados de riesgo.

El incidente quedará bajo investigación para determinar si el espectacular cumplía con las normas de seguridad correspondientes. Mientras tanto, los afectados podrán presentar sus reportes ante las instancias correspondientes para iniciar los trámites de indemnización, en caso de ser necesario.