Más de mil vecinos de Cuauhtémoc se benefician con “Súmale Vecinal”

Súbale vecinal ha beneficiado a más de mil habitantes

El Gobierno de alcaldía Cuauhtémoc, encabezado por Alessandra Rojo de la Vega, implementa las jornadas “Súmale Vecinal”, en las que ha atendido de forma directa a mil 56 personas, brindando un total de 5 mil 900 servicios gratuitos que van desde revisiones médicas hasta asesorías jurídicas.

Estas jornadas han privilegiado la salud visual, bucal y preventiva, se han practicado 700 optometrías, 240 revisiones dentales, 860 pruebas de antígeno prostático, 514 glucometrías, 285 pruebas de ácido úrico, 322 de colesterol y 157 estudios de orina, 320 consultas médicas, 50 electrocardiogramas y 432 estudios de foto de fondo de ojo, reforzando la detección oportuna de padecimientos.

Además de cuidar la salud física, 123 personas recibieron referencias psicológicas, 122 recibieron orientación sexual y reproductiva, mientras que 98 aprovecharon asesorías jurídicas. La atención integral incluyó además 780 pruebas de VIH y servicios de bienestar como 189 limpiezas faciales, 150 cortes de cabello, 82 terapias físicas, 199 de acupuntura y 277 de balines.

Con el apoyo de asociaciones como Medical Impact, Fundación Marie Stopes, INSADE AC, Fundación México Vivo, INSPIRA AC, Hecho con VIHDA, CADAM, Consejo Ciudadano y el área médica de la alcaldía Cuauhtémoc, Súmale Vecinal ha llegado a las colonias Centro, Tlatelolco, Vista alegre, Guerrero, San Rafael, Obrera y Juárez.

Con este esfuerzo, la Alcaldía Cuauhtémoc reafirma que la salud y el bienestar no deben ser un privilegio, sino un derecho. Por instrucciones de Ale Rojo de la Vega, las jornadas Súmale Vecinal continuarán recorriendo las colonias para que cada vez más vecinas y vecinos tengan acceso a servicios gratuitos, oportunos y de calidad, fortaleciendo así el tejido social de la demarcación.