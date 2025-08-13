Naucalpan refuerza estrategia contra la extorsión

El Gobierno de Naucalpan anunció su adhesión decidida a la estrategia nacional para combatir extorsión, trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México, el Gobierno del Edomex, la Secretaría de Seguridad estatal y la Fiscalía General de Justicia mexiquense. La meta: blindar a la ciudadanía frente a uno de los delitos que más afecta la tranquilidad social y la actividad económica.

Bajo el lema #EdoMexVSLaExtorsión, autoridades de los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— unen esfuerzos para enfrentar este delito de alto impacto mediante acciones conjuntas de inteligencia, vigilancia, patrullaje y atención directa a las víctimas. La estrategia integra a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía estatal y las comisarías municipales.

La presidenta municipal destacó que la extorsión lastima tanto a comerciantes como a familias, afectando el desarrollo económico y social. “En Naucalpan no hay espacio para la impunidad”. Vamos a cerrar filas para proteger a nuestra gente y devolver la confianza a quienes trabajan y generan empleo en el municipio, afirmó.

Uno de los pilares de la estrategia es la denuncia ciudadana anónima. A través de la línea 089, cualquier persona puede reportar amenazas, intentos de cobro de piso o llamadas sospechosas sin temor a represalias. Las autoridades reiteraron que la información proporcionada es totalmente confidencial y constituye un insumo clave para ubicar a los responsables y desarticular a las redes criminales.

Las acciones operativas incluyen la presencia permanente de fuerzas federales y estatales en zonas identificadas con mayor incidencia, patrullajes coordinados y filtros de revisión vehicular. Además, se implementarán programas de prevención y orientación para comercios, transportistas y vecinos, con el fin de identificar de manera temprana las modalidades de extorsión y responder oportunamente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México señaló que se fortalecerán las unidades especializadas en delitos de extorsión, a fin de agilizar las investigaciones y judicializar los casos con mayor eficacia. Asimismo, se reforzará la capacitación de policías municipales para actuar como primer contacto con las víctimas y canalizar los reportes de forma inmediata.

Con este esfuerzo conjunto, el Gobierno de Naucalpan busca enviar un mensaje claro: la extorsión no quedará impune y la seguridad de la población es prioridad absoluta. Las autoridades locales hicieron un llamado a la ciudadanía para que confíe en las instituciones, denuncie cualquier intento de intimidación y participe activamente en la construcción de un entorno seguro.

“Cada llamada al 089 hace la diferencia. Juntas y juntos, podemos construir un Naucalpan más seguro y libre de extorsión”, concluyó la edil, reiterando que la coordinación interinstitucional es la mejor herramienta para enfrentar y erradicar este delito.