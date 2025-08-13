Nezahualcóyotl prepara su Feria de Productos para el Regreso a Clases 2025

Nezahualcóyotl realizará la Feria de Productos para el Regreso a Clases 2025

Con el objetivo de apoyar en la economía de las familias en el próximo ciclo escolar y ofrecer un espacio de impulso a comerciantes locales, el Gobierno de Nezahualcóyotl se alista para llevar a cabo la Feria de Productos para el Regreso a Clases 2025, del 15 al 17 de agosto, en el Centro Pluricultural “Emiliano Zapata”, en un horario de 10:00 a 19:00 horas.

La feria reunirá a diversos expositores que ofrecerán artículos escolares, uniformes, mochilas, calzado y otros productos esenciales para estudiantes de todos los niveles educativos, con el fin de brindar opciones accesibles y de calidad para las familias.

Los comerciantes interesados en participar podrán inscribirse del 11 al 14 de agosto, de 13:30 a 17:30 horas, en el Centro Pluricultural “Emiliano Zapata” o en la Subdirección de Fomento Industrial. Para registrarse, deberán presentar fotografía que acredite la venta del artículo, copia de credencial de elector, comprobante de domicilio, carpa blanca de 3x3 metros, material de protección acorde a su giro y, en caso necesario, extensión de luz con cable No. 10. Solo se otorgará un lugar por actividad comercial.

Las autoridades locales invitan a la ciudadanía a asistir y resaltan que este evento no solo facilita el acceso a insumos escolares a precios competitivos, sino que también fomenta el comercio local y fortalece la economía de las familias del municipio.