Prevén lluvias fuertes y granizo este miércoles en CDMX

Lluvia Alerta amarilla en varias alcaldías de la CDMX por lluvias intensas. (Adrián Contreras)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que este miércoles la capital presentará un ambiente de cálido a caluroso, con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo en algunas zonas.

La temperatura máxima alcanzará cerca de 25 grados Celsius alrededor de las 15:00 horas, mientras que la mínima se registrará en las primeras horas del jueves, con valores de hasta 14 grados.

Las autoridades indicaron que los vientos serán de dirección variable con velocidades de 10 a 30 kilómetros por hora y rachas que podrían llegar a los 50 km/h.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias fuertes continuarán mañana jueves, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos, reducción de visibilidad en vialidades y caída de ramas u objetos en la vía pública debido a las rachas de viento.