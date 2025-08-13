Protestan contra regulación de scooters y motos eléctricas

Usuarios scooters, bicicletas y motocicletas eléctricas se manifestaron contra la regulación de este tipo de vehículos, anunciada recientemente.

Avanzaron desde el Monumento a la Revolución al Congreso de Ciudad de México reclamando que no se les tomó en consideración al momento de hacer modificaciones a la ley de movilidad.

Los protestantes aseguraron que dicha regulación se trata de un “negocio sucio del Gobierno”, sólo para sacarle dinero a las personas que buscan “moverse de una manera limpia y más económica”.

Recientemente la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso local aprobó un dictamen que establece que los vehículos de micromovilidad como scooters, bicicletas y motocicletas eléctricas deben someterse a la Ley de Movilidad.

Si su velocidad alcanza más de 25 kilómetros, los conductores tendrán que contar con una licencia tipo A y B, según su peso.

El dictamen decreta que la regulación de este tipo de vehículos es con la finalidad de garantizar la seguridad de usuarios sin casco, sin licencia, viajando en aceras o ciclovías y en ocasiones con exceso de velocidad o carga.

Los usuarios de scooters o motos eléctricas “estarán obligados a contar y portar con licencia de conducir, y demás documentación obligatoria”.

Fue la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien envió al Congreso la iniciativa para la regulación de dichos vehículos.