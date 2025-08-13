Todo listo en Tlalnepantla para la Mega Jornada de Servicios “Conexión Colibrí”

Tlalnepantla realizará Mega Jornada de Servicios “Conexión Colibrí” este 15 de agosto

El Gobierno de Tlalnepantla de Baz anunció sobre la realización de la Mega Jornada de Servicios “Conexión Colibrí”, que se llevará a cabo el próximo 15 de agosto, de 8:30 a 13:00 horas, en la calle Saltéptica, esquina avenida Atlamilco, en la colonia Tlalnemex.

El evento comprende una amplia gama de servicios gratuitos y de bajo costo dirigidos a la población, con el objetivo de acercar trámites, asesorías y actividades comunitarias en un solo punto. Entre las acciones previstas para este sábado destacan consultas odontológicas, toma de presión arterial y niveles de glucosa, así como aplicación de pruebas de papanicolaou y vacunación antirrábica para perros y gatos.

Durante esta jornada también se brindará asesoría legal, atención psicológica, asistencia para obteneren la CURP, la cartilla militar y atención de protección civil, así como levantamiento de constancias de hechos y recepción de solicitudes ciudadanas relacionadas con señalizaciones, reductores de velocidad y bacheo. Asimismo, habrá información sobre programas federales, estatales y municipales, actividades para jóvenes y censos casa por casa.

En materia cultural, se contará con música en vivo y presentaciones artísticas de los barrios mágicos de Santa Cecilia y Tenayuca, así como información de programas culturales y educativos. Se sumará además un módulo para la gestión de testamentos a bajo costo, reparación de brocales, detección de fugas, y atención a denuncias sobre alumbrado y vialidad.

Las autoridades municipales invitaron a la ciudadanía a participar en esta iniciativa, que busca no solo acercar servicios, sino también fortalecer la convivencia comunitaria y la seguridad mediante redes vecinales, actividades de prevención y espacios de mediación.