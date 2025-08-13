Vecinos de Cuajimalpa respaldan plan de trabajo del alcalde

El alcalde pidió al GCDMX no dejar de apostar por la demarcación

Cuajimalpa ha logrado posicionarse como una de las alcaldías más atractivas para la inversión, de las más seguras y vigiladas, estables para la economía, rentable para el mundo de los negocios y con una política social ejemplar que ha ayudado a miles de familias que antes estaban abandonadas y vulnerables.

Lo anterior, gracias a la agenda integral de protección social y de desarrollo urbano, que contempla obras y servicios públicos de alta calidad, con la que trabaja el Gobierno de Cuajimalpa, así lo afirmó el alcalde Carlos Orvañanos.

“Lo que ha convertido a nuestra demarcación en un modelo que hoy ya es ejemplo para otras alcaldías que no han podido avanzar en detener el rezago social”, destacó el alcalde.

Orvañanos es el segundo mejor alcalde de la CDMX

De acuerdo con FactoMétrica, una casa encuestadora, el alcalde de Cuajimalpa tiene el respaldo de los habitantes de la demarcación que lo han posicionado como el segundo mejor alcalde de la Ciudad de México.

“Es un respaldo que nos hemos ganado por la atención directa al ciudadano y porque se ha quedado atrás aquel sentimiento de rencor hacia quienes han polarizado a la sociedad que demanda un gobierno cercano, honesto y de resultados”.

Carlos Orvañanos llamó a las y los legisladores del Congreso local a que construyan elementos parlamentarios acorde a las necesidades de cada demarcación.

“En Cuajimalpa estamos ejerciendo los recursos que se nos fueron asignados con mucha disciplina y con una amplia consulta y participación ciudadana”.

Aprovechó para agradecer el apoyo del Gobierno central y pidió no dejar de apostar por Cuajimalpa, donde los servicios públicos están garantizados y se refuerza la agenda de política pública unida para ser mejores.

“El compromiso es claro, ejercer con honestidad los recursos, darle cuentas a la ciudadanía y hacer que la Ciudad de México siga contando con Cuajimalpa como un espacio seguro y de aporte al turismo”.

Para finalizar comentó que, “ha quedado claro que los gobiernos que emanan de la oposición saben gobernar, saben diseñar plataformas de Gobierno eficientes para consolidar una sociedad más justa y más apta para los desafíos de la ciudad y de un mundo que cada vez reclama más avances”.