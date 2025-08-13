Vinculan a proceso a secuestradores de Fernandito

Detenidos Presuntos agresores de Fernandito, niño asesinado en La Paz, Edomex. (FGJEM)

Un juez vinculó a proceso por el delito de secuestro a los presuntos asesinos de Fernandito, niño de cinco años que fue secuestrado y posteriormente privado de la vida cuando una familia de prestamistas lo utilizó como garantía, dado que su madre tenía una deuda de mil pesos.

Previamente, Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, fueron vinculados a proceso por el crimen de desaparición forzada de persona.

En la audiencia, la autoridad judicial explicó que aparentemente, los prestamistas son los posibles responsables del rapto del menor en el municipio de La Paz, Estado de México, dado que su madre no tenía para liquidar una deuda de mil pesos y utilizaron al niño como garantía de pago.

Además, se ratificó el dictamen pericial que determinó que fue el niño fue víctima de dos fracturas de cráneo, otra en la clavícula derecha, una más en una costilla, así como moretones en pantorrillas y piernas, lo que le provocó la muerte.

Los prestamistas no emitieron alguna declaración en esta audiencia.

El Ministerio Público mencionó que peritos de la Fiscalía capitalina hallaron restos de sangre en una habitación y en el baño de la vivienda, los cuales intentaron ser limpiados.

En tanto, el juez detalló que tras el rapto, probablemente le provocaron la muerte, hecho que implicaría una pena de 50 a 100 años de prisión.