Chimalhuacán impulsa jornada “Transformando Espacios” para fortalecer a la comunidad

Chimalhuacán impulsa jornada “Transformando Espacios” para fortalecer la comunidad

Con el propósito de promover la concicencia, mejorar la calidad de vida y ofrecer servicios gratuitos a la ciudadanía, el Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal de Chimalhuacán, llevará a cabo la jornada “Transformando Espacios: fortaleciendo nuestra comunidad” este sábado 16 de agosto en el Deportivo Emiliano Zapata.

La actividad comenzará a las 08:00 horas, contará con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la cual instalará módulos de labor social que brindarán atención médica, odontológica, psicológica, así como corte de cabello y reparación de electrodomésticos de manera totalmente gratuita para los asistentes.

Además de los servicios sociales, el evento busca generar un ambiente de integración vecinal y recreación familiar, por lo que también se organizarán retas de fútbol, fomentando la actividad física y la sana competencia entre niños, jóvenes y adultos.

El Ayuntamiento de Chimalhuacán destacó que estas jornadas forman parte de una estrategia integral para recuperar y revitalizar espacios públicos, ofreciendo actividades que fortalecen el tejido social y promueven la participación ciudadana. “No solo se trata de atender necesidades inmediatas, sino de crear un sentido de pertenencia y cuidado de nuestros entornos”, señaló la autoridad local en el marco de la convocatoria.

El Deportivo Emiliano Zapata, ubicado en Av. Sindicalismo LT34, colonia Alfareros, será el punto de encuentro para esta jornada de servicios y recreación. La invitación está abierta para todos los habitantes del municipio y comunidades cercanas, quienes podrán aprovechar de manera gratuita las atenciones y actividades programadas.