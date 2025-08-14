El Gobierno de Texcoco avanza en gestiones para mejores instalaciones de salud

Con el objetivo de acercar servicios médicos dignos, funcionales y cercanos a la población, el Gobierno Municipal de Texcoco sostuvo una reunión con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para evaluar la construcción de la Unidad de Medicina Familiar “Luz 3”.

El presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, calificó como productivo el encuentro con la delegada estatal del IMSS, Josefina Estrada Martínez, así como con autoridades de la Oficialía Mayor. “El diálogo fue constructivo y orientado a consolidar alternativas que permitan mejorar la atención médica en nuestro municipio”, señaló.

El proyecto contempla consultorios de medicina general, atención odontológica, servicio de rayos X y laboratorio clínico. Además, se plantea un servicio de urgencias con 15 camas no censables, lo que permitiría atender emergencias locales sin afectar la capacidad hospitalaria de la región.

Otra propuesta incluida en la iniciativa es la instalación de una unidad de hemodiálisis con 20 sillones, que representaría un apoyo esencial para pacientes con enfermedad renal crónica, beneficiando a derechohabientes de Texcoco y municipios cercanos.

“Como Presidente Municipal, reitero que la salud es una prioridad de esta administración. No bajaremos la guardia hasta garantizar servicios médicos dignos, funcionales y cercanos para nuestra gente”, afirmó Gutiérrez Martínez, subrayando el compromiso de gestionar recursos y autorizaciones necesarias para concretar la obra.

En los próximos meses, el Ayuntamiento continuará con las gestiones técnicas y administrativas, los estudios de factibilidad y la búsqueda de financiamiento. El gobierno local mantendrá comunicación constante con el IMSS y la Oficialía Mayor para informar a la ciudadanía sobre los avances y tiempos de ejecución.