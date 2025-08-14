Especialistas reprueban el Plan Maestro de Brugada; “su técnica jurídica es pobre”

Llaman a no utilizar el “Plan Maestro” con tintes político-electorales.

Especialistas en Planeación y Derecho Constitucional señalaron abusos del Gobierno de la Ciudad de México al impulsar el “Plan Maestro” —con el que se contempla la construcción de 200 mil viviendas— sin contar con el Plan General de Desarrollo.

Aseguraron que dicho proyecto “no puede ser considerado como un instrumento de planeación” y que el Gobierno local se está aprovechando la falta de un Plan General de Desarrollo para construir sin consultar a la ciudadanía.

Así lo afirmaron en el foro “Es Constitucional el Plan Maestro o Promueve el Crecimiento Desordenado”, organizado por la presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso capitalino, Olivia Garza. Al que fue invitada la titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, Patricia Ramírez Kuri, pero no asistió.

Dicho foro fue organizado con el objetivo de analizar el instrumento que no se contempla en la Constitución capitalina ni en el Sistema de Planeación de la Ciudad.

Durante su ponencia, el catedrático de la UNAM, Jesús Navarro, consideró que el “Plan Maestro” no puede ser considerado como un instrumento de planeación, sino como una figura novedosa que no tiene sustento en ninguna ley actual.

El documento es pobre

Explicó que, para que se le pueda considerar legalmente como un instrumento de planeación, dicha figura debió estar contemplada en la en la fracción del artículo segundo de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México.

“Puedo ser enfático al señalar que el documento es pobre en cuanto a su técnica jurídica al adolecer de la fundamentación jurídica”, señaló.

En su intervención, la exdiputada constituyente por Morena, Mayela Delgadillo, aseguró que el Gobierno de la Ciudad se está aprovechando la falta de un Plan General de Desarrollo para construir una ciudad sin consultar a la ciudadanía.

“No queremos un Plan Maestro porque va a seguir otra vez desarrollando partes de una ciudad sin una lógica global, no es que el plan maestro, per se, esté bien o esté mal, simplemente no está encajando como nada en esta ciudad”, enfatizó.

Primero se necesita el Plan General de Desarrollo

Rodolfo Alejandro Díaz, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México coincidió que para que el Plan Maestro sea aplicable, deberá estar primero el Plan General de Desarrollo, además que el desarrollo de la Ciudad deberá tener una visión metropolitana.

“Hoy en día estamos viendo que las decisiones de gobierno tienen repercusiones, no inmediatas, tardan años en que esas decisiones podamos comprenderlas y podamos vivirlas”, añadió.

El coordinador parlamentario del PAN en el Congreso local, Andrés Atayde, exhortó al Gobierno de la Ciudad a no caer en la tentación de no otorgar viviendas a quien más lo necesita y utilizar dicho plan con tintes político-electorales.

Finalmente, la diputada Olivia Garza lamentó la ausencia de la titular del Instituto de Planeación, Patricia Ramírez Kuri (quien fue invitada al foro) pues es el organismo público encargado de elaborar los instrumentos de planeación de la Ciudad de México.