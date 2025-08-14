Gobierno de Naucalpan llevará Unidad Móvil del Registro Civil a la Gran Feria de Regreso a Clases

Con el objetivo de respaldar a las familias en este regreso a clases y garantizar que niñas, niños y adolescentes cuenten con la documentación necesaria para su inscripción escolar, el Gobierno de Naucalpan pondrá en funcionamiento la Unidad Móvil del Registro Civil durante la Gran Feria de Regreso a Clases 2025.

Del 15 al 17 de agosto, de 10:00 a 15:00 horas, personal del Registro Civil entregará copias certificadas gratuitas de actas de nacimiento a estudiantes naucalpenses de nivel preescolar, primaria y secundaria. El módulo estará instalado en la Plaza Revolución, ubicada sobre la avenida 16 de Septiembre, Manzana 005, y operará hasta agotar los folios disponibles cada día.

Las autoridades informaron que para acceder al servicio es indispensable que los menores tengan entre 3 y 16 años de edad, estén inscritos en alguna institución educativa y acudan acompañados por su madre, padre o tutor legal. El acompañante deberá acreditar residencia en Naucalpan presentando su credencial de elector (INE) vigente.

Cada familia podrá tramitar una copia certificada por cada hija o hijo que cumpla con los requisitos. La entrega será inmediata, lo que evitará traslados innecesarios y gastos adicionales, beneficiando de manera directa a la economía familiar.

El Gobierno municipal destacó que esta acción se suma a los programas implementados para apoyar a la comunidad escolar en el arranque del ciclo 2025-2026, con el propósito de reducir los obstáculos administrativos y garantizar la permanencia de los estudiantes en las aulas.

“Queremos que ningún niño o joven naucalpense deje de asistir a clases por falta de documentación. Con la Unidad Móvil acercamos el Registro Civil a quienes más lo necesitan y evitamos que hagan filas largas o paguen costos extra”, señalaron autoridades locales.

Asimismo, exhortaron a la población a acudir temprano para asegurar el servicio, ya que los folios diarios son limitados. De igual forma, invitaron a las familias a aprovechar otros servicios que se ofrecerán durante la Gran Feria de Regreso a Clases, como la venta de útiles escolares a bajo costo, asesorías y actividades para estudiantes.