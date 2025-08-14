Hoy No Circula: Conoce las Restricciones Vehiculares para este 14 de agosto en CDMX y Edomex

Hoy No Circula jueves 14 de agosto Los encharcamientos han sido una constante durante las últimas semanas, generando afectaciones a la circulación. (Crisanta Espinosa Aguilar)

Este jueves, la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México enfrentan una nueva jornada del programa Hoy No Circula, una medida clave impulsada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para reducir la emisión de contaminantes vehiculares. Las restricciones aplican desde las 05:00 hasta las 22:00 horas

¿Qué vehículos están restringidos?

Los autos que no podrán circular este jueves son aquellos que reúnen tres condiciones simultáneas:

Engomado color verde

Placas con terminación en 1 o 2

Holograma 1 o 2

¿Quiénes están exentos?

Pueden transitar sin limitaciones:

Vehículos con hologramas 00 o 0

Autos eléctricos o híbridos

Transporte público de pasajeros, motocicletas, taxis, y vehículos con permisos especiales (como servicios de salud o funerarios)

¿Se aplica el “Doble Hoy No Circula”?

No. No se ha declarado contingencia ambiental, por lo que se mantiene solo la restricción habitual. No se elevan las medidas

Es importante destacar que, en caso de activarse una Contingencia Ambiental, las restricciones pueden modificarse, afectando incluso a vehículos exentos.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

El programa Hoy No Circula, implementado desde 1989, tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Cumplir con estas disposiciones no solo evita multas, que pueden oscilar entre 2,074.80 y 3,112.20 pesos, sino que también contribuye a un ambiente más saludable para todos.

Para más información y actualizaciones, consulta fuentes oficiales como la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX. Sedema

Recuerda planificar tus desplazamientos y estar atento a posibles cambios en las restricciones para evitar contratiempos.

