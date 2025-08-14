Inician repavimentación en avenida principal de Valle de Ecatepec

Avenida Fresno, una vialidad de 660 metros ubicada en la colonia Valle de Ecatepec que se encontraba en completo deterioro por años de abandono, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss destacó que esta arteria es la entrada principal de la comunidad y conecta con escuelas, parques y comercios como la lechería local.

La obra, que requerirá una inversión de 22 millones de pesos, busca mejorar la movilidad y seguridad de los habitantes de la zona. “Esta obra no solo mejorará el aspecto urbano, sino que garantizará un paso seguro para todos”, afirmó la edil.

Los trabajos, ejecutados por una empresa especializada, incluyen la introducción de redes de drenaje y agua potable, así como la colocación de una capa asfáltica de siete centímetros de espesor. La intervención integral busca resolver problemas de inundaciones y dar mayor durabilidad al pavimento.

En el mismo día, Cisneros Coss inauguró seis calles recién pavimentadas en la colonia Ejido de Santa María Tulpetlac, las cuales carecían de superficie firme desde hace más de dos décadas. Estas obras forman parte del programa “Cimientos de Esperanza”, modalidad “Mano a Mano”, donde el gobierno aporta los materiales y los vecinos participan con mano de obra.

Entre las calles entregadas se encuentran Segunda y Tercera Cerrada de 3 de Mayo, Tercera Cerrada Emiliano Zapata, Primera Cerrada San Francisco y Segunda Cerrada Bugambilias. “Este esquema de colaboración ha permitido acelerar la reducción del rezago en infraestructura básica”, señaló la alcaldesa durante el acto inaugural.

Como parte de su gira de trabajo, la edil también puso en operación un “Sendero Seguro” en la avenida Francisco Villa, límite entre las colonias Vivienda del Taxista y El Salado. Este proyecto busca brindar mayor iluminación y vigilancia para prevenir incidentes delictivos en la zona.

“Con estas acciones cumplimos nuestro compromiso de llevar obras que realmente impacten en la calidad de vida de las familias naucalpenses”, expresó Cisneros Coss, quien reiteró que su administración mantendrá el ritmo de trabajo para atender las necesidades más urgentes en materia de infraestructura.

Los vecinos de ambas colonias celebraron el inicio de los trabajos en avenida Fresno y la conclusión de las calles en Tulpetlac, reconociendo que estas mejoras facilitarán sus traslados y darán mayor plusvalía a sus propiedades. Las obras forman parte del plan municipal para modernizar la red vial prioritaria del municipio.