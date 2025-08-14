La Cuauhtémoc pone en marcha brigada nocturna para mantenimiento urbano

Cuauhtémoc pone en marcha brigada nocturna para mantenimiento urbano

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó el lanzamiento de la Brigada Nocturna Cuauhtémoc, una estrategia destinada a mantener y mejorar el espacio público durante las horas de la noche y la madrugada en la demarcación.

El banderazo de salida se dio en la intersección de Génova y Hamburgo, en la Zona Rosa, un punto de alta afluencia nocturna de la colonia Juárez.

Según la alcaldesa, la brigada permitirá realizar trabajos de mantenimiento como reparación de luminarias, bacheo, poda de árboles, retiro de publicidad no autorizada y supervisión de establecimientos, con el objetivo de que la alcaldía luzca segura y ordenada al inicio de cada jornada.

“La Brigada Nocturna Cuauhtémoc nace como una política pública que entiende que la vida nocturna también se cuida y se atiende. Nuestro gobierno en Cuauhtémoc se amanece trabajando”, indicó Rojo de la Vega, quien mencionó que el modelo se inspira en experiencias internacionales, adaptadas al contexto local.

Hoy arrancamos la Brigada Nocturna: un equipo que de noche repara lámparas, elimina basureros clandestinos, supervisa comercios y protege la vida nocturna.



La Brigada Nocturna es una estrategia integral. Un mensaje claro: Cuauhtémoc no duerme. Cuauhtémoc trabaja 24/7. Estamos… pic.twitter.com/WZRwp1OWKE — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) August 14, 2025

Durante el recorrido inaugural, vecinas y vecinos aprovecharon la presencia de la edil para solicitar atención en el ordenamiento de establecimientos que ocupan la vía pública con mesas, pérgolas y otros enseres, situación que dificulta la movilidad de peatones, personas en silla de ruedas y usuarios de carriolas.

La alcaldesa hizo un llamado a la colaboración ciudadana, invitando a reportar cualquier situación que requiera atención.

“Queremos que la fiesta sea segura, que la ley se cumpla y que nadie tenga miedo. La Brigada Nocturna está aquí para servirles y reconstruir Cuauhtémoc, hombro con hombro”, concluyó.

Con esta iniciativa, la alcaldía busca implementar un modelo de trabajo 24/7, combinando mantenimiento urbano y vigilancia preventiva en espacios de alta afluencia durante la noche.