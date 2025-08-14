Metrópoli

Por la noche, el termómetro marcará entre 18 y 16 grados

Persisten lluvias vespertinas en la capital pese a ambiente caluroso

Por Gerardo Mayoral
Lluvia Alerta amarilla en varias alcaldías de la CDMX por lluvias intensas. (Adrián Contreras)

Este jueves, la capital experimentará un ambiente caluroso con cielo de nublado a parcialmente nublado, alcanzando una temperatura máxima de 24 grados Celsius alrededor de las 15:00 horas.

Sin embargo, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), por la tarde se prevé la continuidad de lluvias fuertes con intervalos de chubascos, acompañadas de posible actividad eléctrica y eventual caída de granizo a partir de las 16:00 horas.

El reporte detalla que se esperan vientos del este de entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían llegar a los 45 km/h. Por la noche, el termómetro marcará entre 18 y 16 grados, mientras que el amanecer del viernes se anticipa fresco, con temperaturas cercanas a los 14°C a las 06:00 horas.

En cuanto a la actividad volcánica, la SGIRPC informó que el monitoreo más reciente del Popocatépetl no muestra emisiones de ceniza; no obstante, en caso de presentarse, estas se desplazarían hacia el suroeste, con posible impacto en la Ciudad de México.

Ante el pronóstico de tiempo severo, la dependencia llamó a la población a mantenerse informada mediante las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo y tomar precauciones durante las precipitaciones, especialmente en zonas propensas a encharcamientos o caída de ramas y objetos.

Tendencias