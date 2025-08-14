Persisten lluvias vespertinas en la capital pese a ambiente caluroso

Lluvia Alerta amarilla en varias alcaldías de la CDMX por lluvias intensas. (Adrián Contreras)

Este jueves, la capital experimentará un ambiente caluroso con cielo de nublado a parcialmente nublado, alcanzando una temperatura máxima de 24 grados Celsius alrededor de las 15:00 horas.

Sin embargo, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), por la tarde se prevé la continuidad de lluvias fuertes con intervalos de chubascos, acompañadas de posible actividad eléctrica y eventual caída de granizo a partir de las 16:00 horas.

El reporte detalla que se esperan vientos del este de entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían llegar a los 45 km/h. Por la noche, el termómetro marcará entre 18 y 16 grados, mientras que el amanecer del viernes se anticipa fresco, con temperaturas cercanas a los 14°C a las 06:00 horas.

En cuanto a la actividad volcánica, la SGIRPC informó que el monitoreo más reciente del Popocatépetl no muestra emisiones de ceniza; no obstante, en caso de presentarse, estas se desplazarían hacia el suroeste, con posible impacto en la Ciudad de México.

Ante el pronóstico de tiempo severo, la dependencia llamó a la población a mantenerse informada mediante las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo y tomar precauciones durante las precipitaciones, especialmente en zonas propensas a encharcamientos o caída de ramas y objetos.