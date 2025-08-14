Planta de luz causa acumulación de gas y deja siete afectados en la colonia Centro

Foto: Especial (Luis Carbayo)

Un total de siete personas fueron atendidas por personal de emergencia en un inmueble de la colonia Centro, Ciudad de México, luego de presentar síntomas de intoxicación por monóxido de carbono y crisis nerviosa.El incidente ocurrió en la calle Soledad, esquina con Academia, donde se localizó una planta de luz cuya operación provocó la acumulación del gas. Cinco de los afectados son de origen venezolano y colombiano, mientras que las otras dos personas presentaron crisis nerviosa.De acuerdo con autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, los paramédicos estabilizaron a las víctimas en el lugar, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Posteriormente, personal de Protección Civil realizó una inspección al predio para verificar su documentación y el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y protección civil aplicables al alojamiento de personas.