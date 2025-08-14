Refuerzan limpieza del vaso regulador Las Venitas para prevenir inundaciones en Ecatepec

Como parte de las acciones preventivas implementadas dentro del #OperativoTormenta, la Dirección de Servicios Públicos de Ecatepec lleva a cabo intensos trabajos de limpieza y desazolve en el vaso regulador Las Venitas, con el propósito de reducir riesgos de inundaciones y encharcamientos durante la presente temporada de lluvias.

Cuadrillas de trabajadores municipales, apoyandas con maquinaria especializada, retiran grandes cantidades de basura, maleza y sedimientos acumulados en este punto estratégico del sistema pluvial. Dichas labores buscan asegurar que el agua de lluvia fluya de manera adecuada, evitando obstrucciones que puedan afectar a miles de familias que habitan en zonas aledañas.

El gobierno municipal ha hecho un llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura en calles, barrancas y canales, ya que estos desechos suelen arrastrarse con la lluvia y terminar bloqueando las coladeras y cauces naturales. “Trabajamos sin descanso para proteger a Ecatepec, pero necesitamos el apoyo de todos; manteniendo limpio nuestro entorno es la mejor manera de prevenir emergencias”, señalaron autoridades locales.

El vaso regulador Las Venitas es una infraestructura clave en la red hidráulica del municipio, pues capta y controla parte de los escurrimientos provenientes de diversas comunidades. Su mantenimiento constante es fundamental para mitigar los efectos de las precipitaciones intensas, que en años anteriores han ocasionado severas afectaciones a viviendas, vialidades y servicios públicos.

El #OperativoTormenta también contempla labores de desazolve en coladeras, limpieza de barrancas y monitoreo permanente de los puntos críticos donde suelen presentarse anegaciones. Estas acciones preventivas forman parte de un plan integral para proteger a la población y evitar contingencias mayores.

Autoridades municipales reiteraron su compromiso de mantener la seguridad hidráulica de Ecatepec, al tiempo que pidieron a los vecinos sumarse a las tareas preventivas y reportar cualquier tiradero de basura o escombro a los números de atención ciudadana. “Si todos colaboramos, lograremos reducir riesgos y cuidar nuestro patrimonio”, enfatizaron.